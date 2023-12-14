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Общество 14 декабря 2023 12:35

Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации

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На сегодня нет необходимости в мобилизации. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во время Прямой линии, стартовавшей в 12:00.

«Прошла частичная мобилизация. И мы призвали тогда 300 тыс. человек. Поначалу было много иронии, смешков на этот счет. Прилепили название этим людям — „мобики“. Отлично воюют ребята, просто отлично! 14 героев РФ из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», — сказал Путин.

В зоне СВО находятся порядка 240 тыс. человек. Уволено по состоянию здоровья или по достижению предельного возраста порядка 40 тыс. человек. Набрано 486 тыс. человек.

«Поток наших мужчин, которые готовы защищать честь нашей Родины с оружием в руках не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране», — сказал Путин. Речь идет о контрактниках и добровольцах.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости нет», — сказал глава российского государства.

#прямая линия с Владимиром Путиным #мобилизация
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