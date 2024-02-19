Медведев призвал регионы Северного Кавказа активнее набирать контрактников

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании в Грозном потребовал от регионов Северо-Кавказского федерального округа более активно заниматься набором контрактников. Об этом сообщает ТАСС.

Хотя в прошлом году в целом по СКФО в прошлом году план набора на контракт был выполнен на 105%, в январе этого года достичь плановых показателей удалось только Чечне, констатировал экс-президент России.

«<…> несмотря на то, что итоги позитивные, темпы набора в округе необходимо наращивать. В январе план выполнен только в одном из субъектов, а именно — Чеченской Республике», — пояснил Медведев и заметил, что «нужно всем поактивнее работать».

Вместе с тем политик рассказал, что с начала текущего 2024 года Вооруженные силы РФ уже приняли на службу для участия в специальной военной операции более 53 тыс. человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства 19 декабря 2023 года отчитался о наборе примерно 490 тыс. контрактников и добровольцев. При этом он уточнил, что к концу 2024-го численность служащих по контракту должна быть доведена до 745 тыс. человек. В марте 2023-го агентство Bloomberg писало, что на тот момент власти России планировали набрать до 400 тыс. контрактников, чтобы пополнить ряды участников спецоперации на Украине.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада в ответ начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать Украине различную помощь, в том числе военную. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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