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Песков отреагировал на слухи о причастности властей РФ к авиакатастрофе с Пригожиным
Сообщения западных СМИ о причастности России к авиакатастрофе, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, — это абсолютная ложь. Западу выгодно освещать трагедию именно с этой точки зрения, заметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолёта и Пригожина много спекуляций, — подчеркнул он. — На Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это ложь абсолютная».
Песков добавил, что суждения об этой ситуации должны основываться на фактах, которых «пока немного». Виновные станут известны в ходе следственных действий.
Он добавил,что пока не может ответить на вопрос о присутствии Президента России Владимира Путина на похоронах Пригожина – у главы государства очень насыщенный график.
Напомним, что о крушении самолета в Тверской области стало известно 23 августа. Росавиация подтвердила, что на борту находились десять человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По факту крушения джета СК возбудил уголовное дело. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».
Накануне соболезнования семьям погибших при крушении борта выразил Президент России Владимир Путин. Говоря о Пригожине, глава государства охарактеризовал его как талантливого бизнесмена со сложной судьбой.
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