Песков ответил, почему Путин часто появляется на мероприятиях без маски

Президент России Владимир Путин появляется на публичных мероприятиях без маски, так как все его собеседники периодически тестируются на коронавирус, а некоторые из них даже проходят карантин. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дело в том, что вокруг Президента, вы знаете, это не секрет, принимаются меры предосторожности соответствующие. Те лица, которые с ним вступают в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине», — рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что если Президент во время публичных выступлений или встреч не носит маску, то это вовсе не означает, что все остальные необходимые меры по защите от коронавируса игнорируются.

Еще в 2021 году Песков сообщал, что Путин почти никогда не участвует в мероприятиях, небезопасных по коронавирусу. Кроме того, он полностью вакцинирован.

Глава государства получил первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» 23 марта, а второй — 14 апреля прошлого года. Затем он ревакцинировался 21 ноября, а также принял участие в испытаниях назальной вакцины от Covid-19.

По словам Пескова, у Президента сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу.