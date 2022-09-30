Песков: Освобожденные территории станут неотъемлемой частью суверенной России

Освобожденные в ходе спецоперации территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области станут суверенной территорией России и ее неотъемлемой частью. На них будет распространяться и договор о союзном государстве, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет обращение, выступление Президента РФ – еще раз повторяю, объемное выступление — и затем будет церемония подписания документов, – рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что в церемонии примут участие главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Таким образом, в Кремле подпишут сразу четыре договора о принятии в состав России новых субъектов.

Напомним, что Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября провели референдумы о вхождении в состав России. Решение республик Донбасса и освобожденных территорий поддержал глава российского государства Владимир Путин. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ.

Ранее Песков сообщил, что 30 сентября в Кремле пройдет торжественная церемония принятия новых регионов в состав РФ с участием Путина. На мероприятие также приглашены депутаты Госдумы.