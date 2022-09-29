news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
29 сентября 2022  12:53

Депутаты Госдумы получили приглашения на мероприятие с участием Путина в Кремле

news_top_970_100

Депутатам Госдумы разослали приглашение в Кремль на мероприятие 30 сентября в 15.00. В нем примет участие Президент РФ Владимир Путинсообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Денис Парфенов

Какое именно мероприятие планируется провести, пока неизвестно. По информации РИА Новости, полученной от источников в парламенте, в этот день Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию.

Ранее в СМИ появилась информация, что мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты на два дня из-за проведения «государственных  мероприятий».

#Депутаты Госдумы #Владимир Путин #Кремль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100