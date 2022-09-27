Большинство «за»: Опубликованы первые итоги референдумов с российских участков

Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонский областей в состав России. Большинство проголосовавших на российских избирательных участках высказались «за», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные избиркомов.

Из опубликованных данных следует, что по Запорожской области за вхождение в состав РФ после обработки 18% протоколов проголосовало 98,19%. По Херсонской области – 96,97% (после обработки 14% протоколов).

В то же время 97,91% голосовавших из ДНР (после обработки 14% протоколов) тоже одобрило решение присоединиться к России. Кроме того, большинство жителей ЛНР на российских участках также проголосовало «за» – 97,82% (после 13% обработанных протоколов).

Напомним, что Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. Решение республик Донбасса и освобожденных территорий поддержал Президент РФ Владимир Путин.

У всех граждан, вынужденно уехавших из родных регионов, была возможность проголосовать на российских избирательных участках, организованных в ряде регионов РФ, включая Татарстан.