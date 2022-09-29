Песков назвал дату подписания договоров о присоединении к России новых территорий

В Московском Кремле 30 сентября состоится церемонии подписания договоров о вступлении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области в состав России. Участие в ней примет Президент РФ Владимир Путин. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — рассказал он РИА Новости.

Песков отметил, что это будет совершенно другой формат, нежели послание российского лидера Федеральному Собранию. Само послание состоится позже и о его дате сообщат заранее.

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов сообщил о том, что члены нижней палаты парламента получили приглашения в Кремль на 30 сентября. Также в СМИ появилась информация, что мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты на два дня из-за проведения «государственных мероприятий».