Песков объяснил, в чем проблема работы YouTube в РФ

Причиной замедления работы видеохостинга YouTube в РФ служит нежелание хостинга соблюдать российское законодательство, несмотря на обязательность этого. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы зарубежного сервиса в России.

«Вы знаете позицию хозяина этого сервиса. Она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации, не выполняя законы, компания не меняет и не обновляется соответствующие оборудование. Во многом есть такие проблемы», – сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о восстановлении работы YouTube на территории России. Данные сведения начали активно распространяться после сообщений о встрече Путина с народным артистом РФ Кареном Шахназаровым, который поделился мнением о необходимости восстановления работы сервиса. В настоящее время YouTube в России по-прежнему работает в замедленном режиме.

Напомним, в июле текущего года Роскомнадзор приступил к замедлению работы YouTube в связи с наличием запрещенного контента. Гендиректор ТНВ Ильшат Аминов объяснил, почему отечественная платформа VK может стать реальной альтернативой YouTube.