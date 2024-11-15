Видеохостинг YouTube в России работает в прежнем режиме

В ряде Telegram-каналов распространяется информация, что работа видеохостинга YouTube полностью восстановилась.

Фейк начал распространяться после того, как народный артист РФ Карен Шахназаров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что считает нужным полностью восстановить доступность хостинга, и отметил, что передал эту информацию Президенту страны Владимиру Путину.

Тем не менее режиссер не говорил о том, что глава государства принял какие-то решения и тем более не анонсировал полное возобновление работы платформы. Информации об этом нет и в стенограмме встречи, размещенной на сайте Кремля.

YouTube в России по-прежнему работает в замедленном режиме.