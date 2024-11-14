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Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разберется с замедлением работы видеохостинга YouTube. Об этом после встречи с главой государства, состоявшейся накануне, рассказал народный артист России Карен Шахназаров.
«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю"», – сказал Шахназаров в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в июле текущего года Роскомнадзор приступил к замедлению работы YouTube в связи с наличием запрещенного контента. Опрошенные «Татар-информом» рассказали, смогут ли российские платформы конкурировать с западным сервисом. В настоящее время YouTube считается одним из самых популярных в мире видеохостингов.
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