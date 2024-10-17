ВК против YouTube: смогут ли российские сервисы конкурировать с западным гегемоном

«ВКонтакте» решила поддержать создателей видеоконтента через гранты до 5 млн рублей

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Достойная альтернатива YouTube?

Обладатель гранта полученные средства должен потратить на создание развлекательно-образовательного контента в формате длинных видео. Для участия в программе необходимо подать заявку, иметь зарегистрированное юрлицо или статус ИП и вести открытую группу во «ВКонтакте», у которой более тысячи подписчиков.

Очевидно, что VK стремится увеличить собственную аудиторию путем переманивания пользователей из замедленного в стране YouTube. Также «ВКонтакте» конкурирует на этом поле с видеохостингом RuTube, который тоже расширяет свою аудиторию за счет отказавшихся от YouTube россиян. Но сможет ли VK переманить значительное число российских пользователей из YouTube и выиграть конкуренцию в этом у RuTube?

Согласно данным Mediascope, месячный охват аудитории социальной сети «ВКонтакте» составляет более 90 млн человек. Пользователями VK считаются три четверти населения России. Ежедневно сервисом пользуются почти 56 млн человек. В настоящее время компания активно развивает сервис «VK Видео», привлекая блогеров на свою платформу.

VK стремится увеличить собственную аудиторию путем переманивания пользователей из замедленного в стране YouTube Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» Ильшат Аминов уверен: «ВКонтакте» может стать реальной альтернативой зарубежным видеохостингам.

«У них достаточно внятный и понятный интерфейс для видео. Там много видеоматериалов, в том числе и фильмов, которые вы больше нигде не найдете. В VK это все можно посмотреть, в том числе и зарубежные фильмы. Поэтому я считаю, что у VK есть все шансы завоевать эту нишу видеоплатформ и создать более-менее удобную для пользователей архитектуру видеохостинга», – поделился Аминов с корреспондентом «Татар-информа».

Говоря о конкуренции с RuTube, гендиректор ТНВ подчеркнул, что VK в этой борьбе на голову выше.

«VK уже давно является не то чтобы конкурентом, а даже побеждает в борьбе с RuTube. Они идут на голову выше. RuTube очень неудобен и чрезвычайно плохо работает, по крайней мере у меня. В VK таких проблем нет, компания постоянно осуществляет поддержку своего видеохостинга. Я считаю, что будущее за VK», – добавил Аминов.

Он указал на то, что сейчас RuTube нуждается в качественной доработке, поскольку в таком виде ему будет сложно конкурировать даже с отечественными сервисами.

«Я вообще не понимаю, почему они не могут создать нормальный интерфейс и нормальный движок, чтобы там все работало без сучка и задоринки», – подытожил гендиректор ТНВ.

Ильшат Аминов уверен: «ВКонтакте» может стать реальной альтернативой зарубежным видеохостингам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«VK или RuTube перенимают крупных блогеров, но забывают про общую атмосферу на платформе»

В будущее VK как платформы для видеоконтента также верит и татарстанский блогер, автор YouTube-канала «Хижина музыканта» (более 3 млн подписчиков) Раиль Арсланов.

«Грантовая программа от VK – действительно хорошая идея, которая может дать толчок контентмейкерам, у которых есть идеи, но нет средств для реализации. Мне кажется, что-то из этого может получиться», – рассказал Арсланов «Татар-информу».

По его словам, отечественные платформы, такие как VK или RuTube, переманивают крупных блогеров, но подчас забывают про общую атмосферу на платформе.

«Нужно делать так, чтобы был интерес у нишевых, самостоятельных блогеров снимать контент для платформы, а для этого вводить простые условия вознаграждения и систему рекомендаций для продвижения видео по интересам», – добавил спикер.

Сам Арсланов признался, что уходить из YouTube не собирается, поскольку вырос на нем, многому научился и получил признание именно там.

«Я за диверсификацию и мультиплатформенность. Веду сразу несколько соцсетей. Где-то дублирую контент, где-то снимаю эксклюзивно. Ибо никогда не знаешь, где твой контент может выстрелить. И рисков меньше, если заблокируют какую-то одну площадку. Но с YouTube уходить не собираюсь», – подчеркнул он.

Татарстанский блогер Раиль Арсланов верит в будущее VK как платформы для видеоконтента Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Деньги закончатся, и на этом всем закончится»

Не все эксперты разделяют точку зрения, что отечественные платформы способны конкурировать с YouTube даже в условиях замедления последнего. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что в России нет компании, которая способна создать достойный аналог YouTube, а нынешние сервисы не способны конкурировать с зарубежным видеохостингом.

«Монетизация как у RuTube, так и у VK достаточно непонятная для любого, кто работал на YouTube. И она не дает денег, за исключением небольшого количества людей. Я не думаю, что в долгосрочной перспективе, если сохранится такая монетизация, гранты или иные акции дадут какой-то эффект для компании. Да, гранты есть, но деньги закончатся и на этом все закончится, это же системно не работает. Чтобы монетизация работала, как у YouTube, нужно создать новый YouTube. На данный момент в России нет компании, которая способна это сделать», – рассказал IT-эксперт «Татар-информу».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что некорректно сравнивать YouTube c отечественными платформами, поскольку все они «живут своей жизнью».

«YouTube и эти компании – это все-таки разные вещи. Если сейчас замедление убрать, то YouTube, как и раньше, будет замечательно работать. Наши приложения тоже активно развиваются. Конечно, этому способствовали проблемы, которые сейчас имеются у YouTube. Но я думаю, что наши компании будут жить своей жизнью. Понятно, что в текущих условиях количество просмотров на YouTube сокращается по понятным причинам, но это не означает, что вся аудитория перейдет на наши сервисы», – рассказал Кусков «Татар-информу».