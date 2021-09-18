Песков объяснил, почему дата на часах Путина не совпадала с днем голосования

Во время онлайн-голосования на выборах в Государственную Думу России на часах у Президента РФ Владимира Путина была другая дата. Этот факт объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Глава государства проголосовал накануне, 17 сентября. Позднее в СМИ появились фотографии Владимира Путина, на которых его часы показывают десятое число.

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — заявил Песков.

Голосовать удаленно Владимир Путин решил потому, что 14 сентября он ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом Covid-19 в его близком окружении. При этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заверил, что глава государства абсолютно здоров. Российскому лидеру пришлось воспользоваться гаджетом одного из своих помощников, так как у него нет мобильного телефона.