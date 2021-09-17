Песков объяснил, как Путин проголосовал онлайн без мобильного телефона

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную Думу РФ удаленно, используя систему электронного голосования и личный гаджет одного из своих помощников.

«У самого Президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально». — рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее глава государства рассказывал, что у него нет своего мобильного телефона. По словам российского лидера, у него есть другие способы оперативно связаться с любым абонентом.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг РФ и номер мобильного телефона российского оператора.

На нынешних выборах такая возможность существует в семи регионах России. Это города федерального значения Москва и Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Голосовать удаленно Владимир Путин решил потому, что 14 сентября он ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом Covid-19 в его близком окружении. При этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заверил, что глава государства абсолютно здоров, о чем сообщало ИА «Татар-информ».