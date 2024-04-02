Песков об атаке дронов на Татарстан: Киев продолжает террористическую активность

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар, нанесенный украинскими дронами по нефтеперерабатывающему комплексу «ТАНЕКО» в Нижнекамске.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работаем, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить», — заявил пресс-секретарь Президента РФ (цитата по ТАСС).

Утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была произведена атака БПЛА. Генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявил, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. По последним данным, в «Алабуге» пострадали 12 человек.