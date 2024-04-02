Число пострадавших при атаке дронов в «Алабуге» выросло до 12

До 12 человек возросло число пострадавших после атаки БПЛА на территорию Особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Ранее официально сообщалось о шести пострадавших. Отмечается, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее генеральный директор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев заявлял, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие общежитие в ОЭЗ «Алабуга», были оснащены оборудованием стран НАТО.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.