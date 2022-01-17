Песков о возможном размещении ракет в Латинской Америке: Речь идет о суверенных странах

При рассмотрении вопроса о возможном размещении российской военной инфраструктуры в таких государствах Латинской Америки, как Куба и Венесуэла, нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», — отметил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, по мнению Пескова, просьба Эстонии о размещении дополнительных контингентов НАТО на ее территории подтверждает, что у российской стороны есть основания для беспокойства.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент России Владимир Путин был проинформирован о результатах переговоров.

После завершения консультаций заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RTVI не стал однозначно отвечать на вопрос о возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. «[Всё] зависит от действий американских коллег», — сказал он.

В ответ советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что его страна решительно ответит на подобные действия.