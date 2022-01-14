Салливан: США решительно ответят, если Россия разместит войска в Латинской Америке

Соединенные Штаты дадут решительный ответ России, если та начнет размещать свои войска в Латинской Америке. Об этом заявил журналистам советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — подчеркнул Салливан во время брифинга в Белом доме после трех встреч, посвященных предложенным российской стороной гарантиям безопасности.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По итогам переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVi объявил, что у России нет оснований для новых встреч с США и их союзниками для обсуждения предложений по безопасности без демонстрации заинтересованности с противоположной стороны.

Рябков также не стал однозначно отвечать на вопрос о возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. «[Всё] зависит от действий американских коллег», — сказал он.