Песков: Новой волны мобилизации нет, слова губернаторов нужно уточнять у них

В России сейчас не проводится никакой новой волны частичной мобилизации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ.

В начале октября власти Ростовской области заявили, что регион полностью выполнил план Министерства обороны РФ по частичной мобилизации. Несмотря на это, накануне губернатор региона Василий Голубев сообщил, что область получила новое мобилизационное задание.

При этом в Государственной Думе опровергли сообщения о нескольких этапах частичной мобилизации. Позднее аналогичное заявление сделал и военком Ростовской области Игорь Егоров.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства Владимир Путин объявил 21 сентября. Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «руководителям городов и районов необходимо взять семью каждого мобилизованного из нашей республики под личный контроль».