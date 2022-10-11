В Госдуме опровергли сообщения о нескольких этапах частичной мобилизации

Объявленная в России частичная мобилизация не делится на первый и второй этапы, а заявления об этом, которые допускают главы регионов и официальные лица, ошибочны, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Таким образом он отреагировал на сообщения глав Курской и Ростовской областей о выполнении «первого этапа» мобилизации.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — цитирует Швыткина «Парламентская газета».

При этом он пояснил, что у каждого региона есть вой мобилизационный план, и некоторые регионы его выполнили, а другие еще нет.

Напомним, частичную мобилизацию в России Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется 300 тыс. резервистов. Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что 200 тыс. из них уже прибыли в Вооруженные Силы РФ.