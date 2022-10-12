Ростовский военком: Никаких волн мобилизации не существует

Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в соответствии с установленным Президентом РФ Владимиром Путиным планом по призыву, никаких волн мобилизации не существует. Об этом заявил военный комиссар региона Игорь Егоров, видео с его выступлением опубликовало местное информационное агентство «ДОН24».

«В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы. Я хотел бы напомнить, что никаких волн [мобилизации] не существует», — подчеркнул военком.

По словам Егорова, «все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленные численности; численность [призываемых из запаса в целом по стране] — 300 тыс. человек».

В начале октября власти Ростовской области заявили, что регион полностью выполнил план Министерства обороны РФ по частичной мобилизации. При этом накануне губернатор Василий Голубев сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание. Позднее в Государственной Думе опровергли сообщения о нескольких этапах частичной мобилизации, о чем сообщал «Татар-информ».

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства Владимир Путин объявил 21 сентября. Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «руководителям городов и районов необходимо взять семью каждого мобилизованного из нашей республики под личный контроль».