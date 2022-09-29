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Политика
29 сентября 2022  11:46

МИД РФ: ЧП на «Северных потоках» произошли в зоне контроля США

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Инциденты с протечками газа на «Северных потоках» произошли в особой экономической зоне, которую полностью контролируют американские спецслужбы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Активно муссировалась история о том, что это якобы нейтральные воды и так далее. Это особая экономическая зона Дании и Швеции, это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, которые полностью контролируют там обстановку», цитирует ее ТАСС.

Захарова отметила, что попытки Белого дома объяснить высказывания Президента США Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток – 2», не вызывают ничего, кроме сожаления и жалости.  Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в феврале американский лидер обещал избавиться от российского газопровода. Госдеп при этом подчеркивал, что авария на газопроводе не отвечает ничьим интересам.

В Германии заявили, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии. Немецкое правительство считает, что в ней могли участвовать водолазы, подводная лодка либо другие средства спецназначения. Напомним, первые утечки газа из «Северного потока» 27 сентября обнаружили в водах Дании и Швеции. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку.

#США #Северный поток #политика
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