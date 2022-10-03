Песков: Москве сложно оценить сроки ремонта «Северных потоков» из-за истерик Запада

«Истерики» Запада и отсутствие полной картины повреждений «Северных потоков» не дают возможности оценить время, необходимое для их восстановления. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что пока сложно рассчитывать на какое-либо международное сотрудничество в этом вопросе. Однако, уверен представитель Кремля, восстановить газопровод возможно.

«Не понятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, для оценки важно провести исследование и установить, «что там внизу, что там на дне, чтобы понять размеры бедствия».

Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что ЧП на «Северных потоках» экономически выгодны для США. Президент России Владимир Путин назвал происшествия «беспрецедентной диверсией». В районе утечек газа (всего их насчитали четыре) зафиксировали два мощных подводных взрыва.