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Политика
22 июня 2022  14:59
Дарья Сайфиева

Песков: Меры в ответ на ограничения Литвой транзита в Калининград обсуждаются

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Россия рассматривает конкретные варианты ответа на действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область, но озвучивать их рано. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется, потому что в данном случае мы убеждены, что эти незаконные санкции, которые принял ЕС, они в данной ситуации абсолютно неприменимы, и применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам», — пояснил пресс-секретарь Президента РФ.

Песков также отметил, что после внимательного анализа ситуации конкретные меры будут раскрыты, так как сейчас говорить о них преждевременно. 

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем. МИД России выразил решительный протест властям Литвы.

 

#санкции против россии #Калининградская область
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