МИД Литвы объяснил ограничение транзита в Калининград соблюдением санкций ЕС

Ограничение грузового транзита между Калининградской областью и другими регионами России через территорию Литвы обусловлено санкциями, введенными Европейским Союзом против РФ. Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте литовского Министерства иностранных дел.

«Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на <…> транзит. Литва последовательно применяет санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки», — пояснили в МИД.

В соответствии с четвертым пакетом санкций Евросоюза от 15 марта 2022 года начиная с 17 июня вступили в силу ограничительные меры в отношении импорта и транзита российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и через него. Соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах России в Литве Сергею Рябоконю, отметили в дипломатическом ведомстве.

«Через территорию Литвы продолжаются перевозки пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС, в Калининградскую область и из нее», — добавили в литовском министерстве.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем. МИД России выразил решительный протест властям Литвы.