Первый полет «Ансата» с новыми двигателями планируется провести до конца года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый полет импортозамещенного вертолета «Ансат» с новыми отечественными двигателями предполагается организовать до конца текущего 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, посетившего авиационные предприятия Казани.

На Казанском вертолетном заводе Денису Мантурову рассказали, как идет импортозамещение «Ансата». На вертолете все иностранные компоненты системы управления и автопилота заменены российскими, установлены двигатели ВК-650В производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Сейчас проходит подготовка к наземным проверкам воздушного судна, за которыми последуют летные испытания „Ансата“ с новыми двигателями. Первый полет планируется совершить до конца этого года», — сказано в сообщении секретариата первого вице-премьера.

Параллельно воздушное судно модернизируется. Речь идет об увеличении взлетной массы и установке противообледенительной системы. Дальность полета «Ансата» предполагается довести до 640 километров (с дополнительным топливным баком — до 800 километров).

Кроме того, на КВЗ Мантурову показали впервые поднявшийся в воздух на прошлой неделе опытный образец легкого однодвигательного вертолета Ми-34М1, оснащенного двигателем ВК-650, а также вертолеты Ми-8МТВ-1 и новейшие многоцелевые Ми-38. Осмотрел он и Ми-171А3 в модификации Aurus. Эта версия предназначена специально для бизнес-перевозок, она может перевозить до десяти пассажиров.

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова первый заместитель руководителя ОАК — управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев доложил первому вице-премьеру о модернизации предприятия и перспективах наращивания выпуска среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского лайнера Ту-214. Масштабные работы по строительству и реконструкции завода планируется завершить до конца 2026 года.

«Из 24 запланированных объектов девять уже введены в эксплуатацию, 15 объектов находятся в разной степени готовности. С вводом в эксплуатацию всех запланированных объектов предприятие существенно сократит сроки по выпуску продукции», — заверил Тимофеев.

При этом он уточнил, что новые помещения и оборудование позволят выйти на серийное производство гражданских воздушных судов и обеспечить строительство 20 Ту-214 в год.