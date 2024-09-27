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Минниханов: АНСАТ должен выйти на рынок в полностью импортозамещенном виде
Казанский вертолетный завод завершает реализацию проекта по расширению и технологической модернизации производства вертолетов. В частности, вскоре на рынок должен выйти полностью импортозамещенный АНСАТ. Об этом в своем послании Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.
«Запущен крупнейший производственно учебный центр, построены новые производственные корпуса. Заводу необходимо завершить все процедуры по выводу на рынок вертолета АНСАТ в полностью импортозамещённом виде. Также в текущем году принято решение о выпуске на заводе нового типа вертолета Ми-34», - отметил Минниханов.
Также он выступил с поручением и для Казанского авиационного завода, где идёт комплекс мероприятий по модернизации производства самолетов Ту-214.
«Предприятию необходимо завершить работу по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей – цехов окончательной сборки, термообработки, покрытия и механической обработки», - подчеркнул Рустам Минниханов.
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