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Политика 27 сентября 2024 10:41

Минниханов: АНСАТ должен выйти на рынок в полностью импортозамещенном виде

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Казанский вертолетный завод завершает реализацию проекта по расширению и технологической модернизации производства вертолетов. В частности, вскоре на рынок должен выйти полностью импортозамещенный АНСАТ. Об этом в своем послании Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Запущен крупнейший производственно учебный центр, построены новые производственные корпуса. Заводу необходимо завершить все процедуры по выводу на рынок вертолета АНСАТ в полностью импортозамещённом виде. Также в текущем году принято решение о выпуске на заводе нового типа вертолета Ми-34», - отметил Минниханов.

Также он выступил с поручением и для Казанского авиационного завода, где идёт комплекс мероприятий по модернизации производства самолетов Ту-214.

«Предприятию необходимо завершить работу по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей – цехов окончательной сборки, термообработки, покрытия и механической обработки», - подчеркнул Рустам Минниханов.

#Послание Госсовету РТ 2024
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