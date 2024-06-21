Ростех передал первые отечественные двигатели для испытания «Ансатов»

Для начала летно-конструкторских испытаний вертолета «Ансат», который производится в Казани, переданы первые опытные двигатели ВК-650В. О поставке сообщает госкорпорация «Ростех».

В корпорации отметили, что это первые вертолетные двигатели российского производства в классе мощности 650-750 л.с. Как ожидается, они заменят иностранные двигатели не только на «Ансатах», но и Ка-226Т, других перспективных отечественных и зарубежных вертолетах взлетной массой до 4 тонн.

Двигатели произведены на предприятии «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге. Инженерные испытания разработки завершились в 2023 году. Планируется, что сертификат на нее будет получен уже в этом году, а серийное производство запустят в 2025-м.

В Ростехе подчеркнули, что установка выгодно отличается от зарубежных аналогов. Так, она обладает большей взлетной мощностью и лучшими характеристиками.