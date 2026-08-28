Министр обороны РФ вручил Золотую Звезду уроженцу Татарстана Антону Грунису

Министр обороны РФ Андрей Белоусов за заслуги на СВО вручил медаль Золотая Звезда уроженцу Татарстана генерал-майору Антону Грунису, сообщили в военном ведомстве. Медаль вручается одновременно с присвоением звания Герой Российской Федерации.

Антон Грунис родился в 1979 году в Казани. После окончания школы он поступил в Московское высшее командное общевойсковое училище и затем служил в Чечне, Южной Осетии, Сирии и Крыму.

Во время СВО Грунис был назначен командующим четвертой мотострелковой бригадой Луганского армейского корпуса, внесшей значительный вклад во взятие Бахмута в 2023 году. Кроме того, под его командованием бойцы бригады освобождали Константиновку в июле 2026 года.

«Воюет блестяще», – отзывался о нем Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Во время награждения генерал-лейтенант отметил героическую работу личного состава вверенной ему бригады.

«Все цели специальной военной операции будут достигнуты», – подчеркнул Герой России.