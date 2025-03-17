«Первый бой всегда внутри»: Беркут из Нижнекамска о том, к чему нельзя привыкнуть на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамец с позывным Беркут ушел на фронт осенью 2022 года, тогда ему было 47 лет. Он не жалеет о своем решении, хотя прошел через бои, ранения и боль потерь. Сейчас он занимается патриотическим воспитанием.

Прозвище Беркут появилось у будущего бойца еще в детстве, когда он вместе с братом играл в «войнушку». Тогда это было просто игрой, но годы спустя это имя стало позывным.

«Я давно собирался пойти, уже в юности чувствовал, что однажды встану на защиту страны. Когда объявили СВО, мой двоюродный брат ушел туда по контракту. А когда началась мобилизация, я понял – пришло и мое время», – рассказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Семье он сказал, что был мобилизован, хотя на самом деле пошел добровольцем. «Отец поддержал. Жена тоже. Сказала: «Раз надо, значит, надо», – уточнил татарстанец.

Еще во время срочной службы Беркут получил две военные профессии – наводчик-артиллерист и топогеодезист. Осенью 2022 года его отправили на подготовку в Казань, где формировался новый полк. Там он попал в противовоздушную оборону.

«Нас обучали на полигоне: разборка, сборка, обслуживание техники. Уже в ноябре нас отправили в Белгородскую область, а потом в зону боевых действий – в район Сватово», – поделился воспоминаниями нижнекамец.

Тогда на этом направлении началось активное наступление противника, и его подразделение экстренно перебросили для оказания поддержки.

Первый бой, по его словам, был не столько с врагом, сколько с самим собой. «Первый бой – внутри себя. Там главное – побороть страх. Это внутренний бой, и его нужно выиграть, иначе будет тяжело дальше», – поделился наблюдениями ветеран.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В один из дней, когда подразделение Беркута двигалось на новые позиции, он получил ранение. «Мы заезжали в зону ожидания, должны были занять посадку. Но в тот момент начался обстрел кассетными боеприпасами. Решил, что лучше рискнуть и уйти вперед – ближе к врагу, чем оказаться под шквальным огнем в лесополосе», – отметил он.

Тогда его и зацепило. «Уже потом, когда мы вернулись в пункт временной дислокации, я заметил, что нога вся в крови. Пока шел бой, я даже не чувствовал ранения», – пояснил нижнекамец.

Но это было не самое тяжелое испытание. Беркут говорит, что самым страшным на войне было видеть страдания детей. «Когда мы выходили из зоны боев, увидели маленькую девочку у дороги. Ей было лет восемь. Она просто стояла и молча смотрела. Глаза… такие, которые невозможно забыть…» – признался он.

Девочка была голодна. «Мы остановились, но у нас почти ничего не осталось. Нашли маленький пакетик сока – отдали ей. Она счастливая убежала. Позже узнали, что девочка жила в подвале с дедушкой. Ее родители погибли. Мы помогали им, пока были там… Но к такому невозможно подготовиться», – констатировал татарстанец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Солдаты на фронте чувствовали поддержку людей, особенно когда из Татарстана пришла первая шефская помощь. «Было невероятное чувство радости. Люди в тылу помогают, сплоченно, дружно. Это огромная благодарность всем, кто отправлял посылки, писал письма. Без тыла армия слаба была бы», – заметил Беркут.

Детские письма – особая ценность. «Дети пишут искренне, от сердца. У меня до сих пор хранится письмо из первой посылки, а также рисунки. В этот раз хочу поехать в Сухарево, найти девочку, которая мне писала», – поделился планами он.

После ранения Беркут был комиссован. Но, подлечившись, снова подписал контракт. «Хотел вернуться в строй. Но из-за инвалидности меня снова комиссовали», – объяснил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Теперь Беркут видит свою миссию в другом. «Надо воспитывать патриотизм у детей, передавать им наш опыт. Провожу встречи со школьниками, рассказываю о службе», – рассказал он.

Дети внимательно слушают, задают вопросы. «Видно, что это их трогает. Я сам помню, как в школе у нас были встречи с ветеранами Великой Отечественной и Афганистана. Они оставили глубокий след в моей душе. Думаю, такие же встречи сейчас важны для подрастающего поколения», – убежден участник спецоперации.

«Жалею ли я?» – часто, по его словам, спрашивают у Беркута. «Нет. Нисколько», – отвечает он уверенно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.