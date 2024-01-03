Первую новорожденную малышку в Буинском районе назвали Умида

Первым ребёнком, который родился в Буинске в новом, 2024 году, стала девочка. Малышка появилась на свет 2 января в 15 часов. Родители выбрали необычное имя для нее — Умида.

«С именем родители только только определились, девочку назовут Умида. Она стала четвертым ребенком в семье», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района.

Вес девочки при рождении составил почти 3 кг, рост — 52 сантиметра.

Отметим, что первыми малышами в 2024 году в Нижнекамске и Альметьевске стали мальчики. Они родились января.

Ранее в своем Telegram-канале Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что немногим более чем за 12 часов с начала года в Татарстане уже родилось 60 детей.

2024-й в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.