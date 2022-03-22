Перевозчики Казани получили первые выплаты из-за введения QR-кодов в транспорте

Перевозчики Казани получили первые компенсационные выплаты из-за введения в ноябре прошлого года QR-кодов в общественном транспорте. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

«Могу подтвердить, что перевозчики получили первые компенсации за QR-коды. Это ноябрь и декабрь. Вопрос по компенсации за январь и февраль прорабатывает Миндортранс Татарстана. Ассоциация направляла обращение Премьер-министру РТ», – рассказал собеседник информагентства.

В ноябре прошлого года Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана направила обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Перевозчики попросили оказать меры поддержки.

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте из бюджета республики выделены средства за ноябрь и декабрь в объеме 85,5 млн рублей. В ведомстве пояснили, что средства перечисляются по мере предоставления муниципалитетами подписанных соглашений и заявок.

В Татарстане QR-коды были отменены в общественном транспорте 21 февраля этого года.