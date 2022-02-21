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Ру Тат
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Транспорт
21 февраля 2022  17:16

В Татарстане перевозчикам перечислят 85,5 млн рублей из-за QR-кодов в транспорте

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В Татарстане на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте из бюджета республики выделены средства за ноябрь и декабрь. В общей сложности им будет перечислено 85,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В настоящее время министерством проводится работа по заключению соглашений о предоставлении перевозчикам финансирования с исполнительными комитетами муниципальных образований», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что средства будут перечислены по мере предоставления муниципалитетами подписанных соглашений и заявок. На данный момент в Миндортранс предоставлены подписанные соглашения от 13 из 38 муниципалитетов.

«В свою очередь муниципальные образования перечислят денежные средства перевозчикам в виде субсидий», – уточнили в пресс-службе.

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