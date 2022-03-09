Миндортранс РТ: Проводится работа с исполкомами по субсидиям перевозчикам из-за QR-кодов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана проводит работу с исполкомами муниципальных образований по заключению соглашений о предоставлении перевозчикам финансирования из-за введения QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полный пакет документов предоставили Альметьевский, Кукморский, Бугульминский, Бавлинский, Тетюшский, Чистопольский, Ютазинский районы и Казань. В свою очередь муниципальные образования должны перечислить денежные средства перевозчикам в виде субсидий», – отметили в министерстве.

При этом пока не предоставили документы Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Кайбицкий, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Черемшанский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Менделеевский, Новошешминский, Лаишевский районы и Набережные Челны.

В ведомстве уточнили, что средства будут перечислены по мере предоставления муниципалитетами подписанных соглашений и заявок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на компенсацию убытков перевозчикам из-за введения QR-кодов в общественном транспорте из республиканского бюджета выделены средства за ноябрь и декабрь в объеме 85,5 млн рублей.