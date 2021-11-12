Перевозчики Татарстана направили обращение к Мишустину с просьбой оказать поддержку

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана сегодня направила обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Перевозчики просят оказать меры поддержки. Соответствующее обращение опубликовано в сообществе Ассоциации АТП РТ в социальной сети «ВКонтакте».

«Учитывая большую значимость работы по перевозкам пассажиров, Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана просит рассмотреть настоящее обращение и включить в постановление Правительства России от 27 февраля 2021 года №279 следующие ОКВЭД, касающиеся деятельности сухопутного городского транспорта: 49.3; 49.31; 49.31.21», — сказано в обращении перевозчиков.

В автотранспортных компаниях Казани работают более 2,5 тыс. человек. В прошлом году автобусами воспользовались в общей сложности 133 млн пассажиров. Перевозки осуществляются по регулируемым тарифам, устанавливаемым уполномоченным государственным органом, уточнили в ассоциации.

«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции усложнилась. В период с 30 октября по 8 ноября были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Нерабочие дни в организациях, дистанционное обучение студентов ударили по организациям-перевозчикам. Это повлекло резкое падение пассажиропотока и уменьшение выручки. Иных источников получения дохода у предприятий нет. Самостоятельно устанавливать тарифы на проезд пассажиров перевозчики Казани не могут. Ситуация ухудшается», — подчеркнули авторы документа.

Кроме того, в обращении упомянуто о том, что с 1 января 2022 года автобусы должны быть оборудованы тахографами. «Необходимо устанавливать новые навигационные системы, ситуация близка к катастрофической. С одной стороны, меры поддержки бизнеса не предусматривают помощь автотранспортным предприятиям, с другой — как и где изыскать средства для установки нового навигационного и контролирующего режим работы водителей оборудования, особенно учитывая, что тарифы устанавливает не перевозчик. Без поддержки со стороны пассажирские перевозки не смогут осуществляться, предприятия не смогут выполнять свою работу, а пассажиры — передвигаться по городу», — убеждены в ассоциации.

Ассоциация АТП РТ в своем обращении указала, что перевозчики не могут получить льготные кредиты. В прошлом году предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки, была оказана финансовая поддержка со стороны Правительства по программе ФОТ 2.0 (льготные кредиты). В этом году был принят ряд нормативных правовых документов, направленных на оказание поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса. Но в программу ФОТ 3.0. организации, осуществляющие перевозки пассажиров, не включены.

Перевозчики также сообщили, что Миндортранс Татарстана ответил на их обращение. Рассмотреть возможность введения мер поддержки для автотранспортных предприятий республики перевозчики попросили 19 октября. В частности, они просили освободить их (до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации) от налогов, поступающих в республиканский бюджет, и перенести введение тахографов в общественном транспорте Казани с 1 января 2023 года.

«По двум пунктам пришел отказ. В ответе Министерства транспорта Татарстана говорится, что проблема недостаточной укомплектованности транспортных организаций водительским составом не может быть решена посредством очередного переноса отлагательного срока введения указанного требования», — проинформировали в ассоциации.