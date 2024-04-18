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Общество 18 апреля 2024 19:17

Стали известны подробности спасения сурка, обнаруженного возле банка в Азнакаево

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На парковке возле банка жители Азнакаево обнаружили сурка. Зверек забился под машину, пришлось вызвать сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сурок сидел под машиной возле банка. Его заметили водители и побоялись, что животное может погибнуть под колесами», - сообщил «Татар-информу» начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Рустам Салахов.

По его словам, появление дикого животного в городе не удивило местных жителей. Дело в том, что неподалеку от города находится заказник «Чатыр-Тау», там есть поселение сурков. И вообще, дикие животные - частые гости в Азнакаево. К примеру, в прошлом году на территорию одной из школ забежала косуля. Также косули были замечены неподалеку от здания ГИБДД.

«В этом году на окраине около города зимовали косули возле родника. В тех местах часто бывают люди», - добавил спикер.

Эксперт пояснил, что по весне начинается миграция диких животных, в том числе сурков и бобров. Обнаруженного возле банка сурка поймали в специальный сачок и отпустили в естественную среду обитания - большую колонию сурков, расположенную у подножия заказника «Чатыр-Тау».

#госкомитет рт по биологическим ресурсам #Экология
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