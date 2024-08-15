Перекрытие улицы Баумана из-за ремонта дома Щетинкина продлили более чем на год

В центре столицы Татарстана ограничение движения по улице Баумана из-за ремонта объекта культурного наследия «Дом купца Щетинкина» продлено более чем на год. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Из документа следует, что участок улицы Баумана у зданий №32 и 34 останется перекрыт не до 1 сентября текущего года, как планировалось изначально, а до 10 ноября будущего, 2025 года.

Оба здания были построены в середине XIX века по проекту архитектора Фомы Петонди. Их владельцем был купец первой гильдии Павел Щетинкин, по имени которого они и известны сейчас.

Предполагается, что изъятые в прошлом году у предыдущего инвестора здания будут выполнять ресторанную и административную функции. Их реставрация обойдется примерно в 200 млн рублей.