В Казани до сентября перекрыт участок ул.Баумана из-за ремонта дома Щетинкина

Из-за ремонта в объекте культурного наследия «Дом купца Щетинкина» перекрыт участок улицы Баумана. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Ограничение движения введено в районе зданий №32 и 34 и продлится до 1 сентября.

Напомним, что объект культурного наследия реставрируют, чтобы дать вторую жизнь. В нем разместят гостиничный комплекс.