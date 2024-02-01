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Общество 1 февраля 2024 09:44

В Казани до сентября перекрыт участок ул.Баумана из-за ремонта дома Щетинкина

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Из-за ремонта в объекте культурного наследия «Дом купца Щетинкина» перекрыт участок улицы Баумана. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Ограничение движения введено в районе зданий №32 и 34 и продлится до 1 сентября.

Напомним, что объект культурного наследия реставрируют, чтобы дать вторую жизнь. В нем разместят гостиничный комплекс.

#ограничение движения
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