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В Казани до сентября перекрыт участок ул.Баумана из-за ремонта дома Щетинкина
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Из-за ремонта в объекте культурного наследия «Дом купца Щетинкина» перекрыт участок улицы Баумана. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.
Ограничение движения введено в районе зданий №32 и 34 и продлится до 1 сентября.
Напомним, что объект культурного наследия реставрируют, чтобы дать вторую жизнь. В нем разместят гостиничный комплекс.
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