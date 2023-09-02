В Казани вновь ищут инвестора для восстановления дома купца Щетинкина на Баумана

Фото: Минземимущество Татарстана

В Татарстане назначены публичные торги по продаже объектов культурного наследия. Начальная цена на два здания, расположенные по ул.Баумана, д. 32 и 34, и три земельные участка установлена в 130,7 млн рублей, еще в 188,89 млн оцениваются работы по сохранению ОКН, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Аукцион назначен на 9 октября 2023 года, заявки принимаются до 4 октября.

Напомним, что поиск инвестора, который занялся бы восстановлением разрушенных зданий, ведется долгие годы. Так, в 2017 году их изъяли у очередного собственника – компании «Дом на проломной», которая обещала приступить к работам еще в 2011 году. Объекты выставлялись на продажу несколько раз, в том числе в 2019 и 2022 годах.

Объекты культурного наследия принадлежат к архитектуре середины XIX века. Архитектором особняков выступил Фома Петонди, а их владельцем был купец первой гильдии Павел Щетинкин, по имени которого они известны сейчас.