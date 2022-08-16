Перегрев в атаке и дыры в обороне: что показал красно-белый тест «Ак Барса» в Москве

Два контрольных матча против «Спартака» обнажили первые проблемы в «Ак Барсе» Олега Знарка. Спортивная редакция «Татар-информа» отмечает дисбаланс между атакой и обороной. А также констатирует дефицит во вратарской линии «барсов».

В «Ак Барсе» Олега Знарка все же есть определенный кадровый перебор в атаке Фото: ak-bars.ru

Для ротации больше подходит талантливый «молодняк», а не признанные мастера

Вояж «Ак Барса» по маршруту Балашиха – Москва включил в себя три матча и интересные решения Олега Знарка. Особенно в двух встречах с красно-белыми. Они наглядно показывают, что в «Ак Барсе» все же есть определенный кадровый перебор в атаке. Как ни крути игроков по звеньям, но ряд качественных хоккеистов не получат постоянного места в составе. И это еще не все, ведь и вакансий в ведущих двух звеньях атаки хватит далеко не всем игрокам, которые в иных командах могли бы претендовать на лидерские позиции.

По сыгранным товарищеским матчам против «Витязя» (3:1) и «Спартака (2:3 и 7:4) очевидно, что постоянного места в составе не имеют Александр Бурмистров, Никита Дыняк, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов. А ведь по прошлому сезону их позиции не подлежали сомнению. При этом держим в уме Артема Лукоянова, который продолжает восстановление от травмы. Нет сомнений, что один из лучших чеккеров КХЛ получит постоянное место в составе.

Что бы ни говорил Олег Знарок о ротации, но для нее больше подходят молодые и перспективные игроки из системы клуба, а не признанные мастера уровня того же Бурмистрова, Глухова и далее по списку. К «молодняку» уже нельзя причислить и тех же Воронкова с Сафоновым. Оба явно уже переросли уровень статистов в КХЛ. К тому же «излишки» теоретически можно обменять на игроков обороны или опытного вратаря.

Дисбаланс в линии защиты и «дырка» в воротах имени Мифтахова

Последние матчи попросту кричат, что на этих позициях выбора у Знарка особенно и нет. Семь пропущенных шайб в двух матчах от «Спартака» подчеркивают, что в нынешнем «Ак Барсе» ощущается крен в сторону атакующих защитников при явной нехватке классических «разрушителей». Как тут не вспомнить, что в минское «Динамо» на скромные 35 млн рублей в год (а по некоторым данным? и вовсе за 15) перешел Алексей Емелин. Этого защитника «Татар-информ» называл в числе лакомых трансферных кусочков на рынке, но руководство «Ак Барса» сделало ставку на других исполнителей.

Амир Мифтахов не выглядит голкипером, который может стать надежным сменщиком для Тимура Билялова Фото: ak-bars.ru

Также последний матч явно обнажил другую проблему, о которой мы также говорили. На данный момент Амир Мифтахов не выглядит голкипером, который может стать надежным сменщиком для Тимура Билялова в «Ак Барсе». Не сказать, что он грубо ошибался в эпизодах с пропущенными четырьмя шайбами, но как минимум партнеров не выручал. В общем, у «Ак Барса» хватает проблем в линии обороны и на вратарской позиции, чтобы не держаться за раздутый «ростер» в атаке.

Бурмистров, Глухов, Сафонов, Воронков, Дыняк: когда выбрать лишнего практически невозможно

Но вернемся в линию атаки, где всё безоблачно и даже слишком. В последнем матче со «Спартаком» Бурмистров и Глухов наглядно показали, что их еще рано списывать со счетов. Более того, ветераны были одними из лучших на льду. А гол Бурмистрова и вовсе стал украшением встречи.

Гол Бурмистрова стал украшением встречи Фото: ak-bars.ru

Пожалуй, при определении «лишних» нужно учитывать потенциал и возраст Ильи Сафонова и Дмитрия Воронкова, которые должны получить максимальное время в составе «Ак Барса», а вот целесообразность сохранения в составе Дыняка вызывает вопросы. Ведь тот же Глухов по итогу должен составить убийственную пару разрушителей с Лукояновым.

Интриг хватает и среди хоккеистов, чье место в составе вопросов не вызывает. Самым любопытным противостоянием, на наш взгляд, является поиск идеального партнера по звену для Шипачева и Радулова.

Хет-трик Кагарлицкого или почему Галиев будет полезнее во втором звене

Олег Знарок поначалу сделал ставку на Дмитрия Кагарлицкого. Однако в Балашихе и в первой московской игре попробовал в этой роли Станислава Галиева. А на повторный матч с красно-белыми вернулся к варианту с Кагарлицким. И форвард вчера оформил хет-трик и отметился голевой передачей.

Кагарлицкий вчера оформил хет-трик и отметился голевой передачей Фото: ak-bars.ru

Очевидно, что Станислав Галиев более универсальный хоккеист, но Кагарлицкий не уступает оппоненту в завершении атак. По стартовым матчам межсезонья в Альметьевске и Нижнекамске показалось, что Галиев успешно примерил на себя роль лидера второго звена, конструируя атаки и организуя основной креатив.

При этом в первой тройке креативщиков хватает. По сути, в звене с Радуловым и Шипачевым вся палитра талантов Галиева не особо востребована. К тому же с Кагарлицким не так ярко выглядело и звено Семенова. Очевидно, что вариант с Галиевым в центре второй линии предпочтительней. А с Шипачевым и Радуловым ему надо играть в основном в бригадах большинства, где убойный бросок Станислава лишним не будет. Напомним, что и сам Станислав Галиев в большом интервью «Татар-информу» говорил, что готов на любые варианты, если они пойдут на пользу команде.

Петров в порядке. Где в итоге окажется Данис Зарипов?

С первым звеном главная интрига понятна, пойдем дальше. Часть болельщиков «Ак Барса» скептически отнеслась к месту Кирилла Петрова во втором звене. Однако 32-летний форвард уже отметился дублем в ворота «Витязя», а другой объект для критики Даниил Тарасов забил гол в первом матче со «Спартаком».

Данис Зарипов в игре со «Спартаком» уже во второй раз вышел в одном звене с Сафоновым и Воронковым Фото: ak-bars.ru

Но на шайбе Тарасова заслуги звена Галимова в последних матчах и заканчиваются. Панюков набирал очки в большинстве с другими партнерами по спецбригадам. С уходом Даниса Зарипова из тройки звено явно потеряло в креативности. А сам Зарипов в игре со «Спартаком» уже во второй раз вышел в одном звене с Сафоновым и Воронковым. 41-летний капитан выглядел и с молодыми неплохо, но не более того. Кажется, что это сочетание не идет на пользу Зарипову.

По логике, это должно закончиться возвращением Зарипова в тройку к Галимову, а Панюков будет биться за место в основном составе в четвертой линии «Ак Барса».

Что делать Панюкову и Дыняку?

Но сделать это Кириллу будет очень непросто. Накануне Бурмистров сделал большую заявку на закрепление за собой роли четвертого центра команды. Как мы уже писали, его связка с Глуховым была очень хороша, оба отметились голами. А с выздоровлением Лукоянова четвертое звено будет окончательно собрано. Но у Панюкова есть в запасе месяц-два, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Именно в такой временной промежуток оцениваются сроки полного восстановления Лукоянова.

У Панюкова есть в запасе месяц-два, чтобы переломить ситуацию в свою пользу Фото: ak-bars.ru

Что в этом ситуации делать Панюкову и Дыняку? Вопрос без хорошего для них ответа. Или смириться с ролью игрока ротации, или искать новый клуб. Также пока непонятно, где именно найдется место в составе Воронкову и Сафонову.

Нынешнее межсезонье очень интересное в плане внутренней конкуренции в «Ак Барсе». Мы с нетерпением ждем казанского предсезонного турнира, который пройдет в конце августа. Тогда все заинтересованные лица увидят, какой итоговый пазл соберет Олег Знарок.