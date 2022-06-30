Овации и первый промах Валиуллина: «Ак Барс» ждет камбэка Галиева перед воцарением Знарка

Казань, затаив дыхание, ждет официального назначения маститого Олега Знарка главным тренером «Ак Барса» и приезда новой «титульной звезды» Александра Радулова. Не меньшей интригой может стать возвращение в клуб форварда Станислава Галиева и вратаря Амира Мифтахова. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Возвращение Станислава Галиева в Казань должно вызвать заслуженные аплодисменты в адрес генменеджера «барсов» Марата Валиуллина (на фото) Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Аплодисменты и первая ошибка

Завтра в «Ак Барсе» будет пройден важный Рубикон. 1 июля закончатся контракты Олега Знарка с Федерацией хоккея России и Александра Радулова с «Далласом». После этой даты переходы главных звезд «нового Ак Барса» должны обрести официальный статус. Однако это лишь витрина магазина, содержание которого давно известно. Куда важнее грядущее возвращение Станислава Галиева в Казань и развязка с поиском второго вратаря «Ак Барса» в лице Амира Мифтахова.

При этом положительное решение первого вопроса должно вызвать заслуженные аплодисменты в адрес генменеджера «барсов» Марата Валиуллина. А вот грядущее подписание Амира Мифтахова вторым вратарем команды видится как минимум самым спорным решением менеджмента «барсов» этим летом. Оба трансфера могут официально объявить даже в тот момент, когда вы читаете эти строки. Или в ближайшие дни. Сторонам осталось утрясти незначительные детали предстоящих сделок.

Остановимся на этих двух историях подробнее. Как мы писали ранее, после подписания Шипачева, Семенова и де-факто Радулова у «Ак Барса» наметился серьезный крен в сторону созидателей, художников и прочих ассистентов, тогда как ярко выраженных снайперов практически не осталось.

Галиев – отличный вариант для Казани. Он уже играл в «Ак Барсе» и был лучшим снайпером Кубка Гагарина – 2018 Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Галиев вместо Уила: изящное решение проблемы снайперов в «Ак Барсе»

В «Ак Барсе» решили изящно одним решением «дописать» картину в более сбалансированное русло. Казанцы отправляют в московское «Динамо» Джордана Уила и возвращают в столицу Татарстана Станислава Галиева. Пока неизвестно лишь, каким образом де-юре это будет оформлено. Варианты разные – от взаимного расторжения контрактов с заключением новых и денежных компенсаций до банального обмена между игроками. Юридических нюансов хватает. По некоторым данным, у Уила и вовсе есть пункт в контракте о запрете обмена из «Ак Барса». По сути же, речь все же идет об обмене Уила на Галиева, как бы это ни было в итоге обставлено официально.

Галиев отличный вариант для Казани. Он уже играл в «Ак Барсе» и был лучшим снайпером Кубка Гагарина – 2018, забросив 10 шайб в кубковых матчах. При этом форвард имел опыт удачного взаимодействия на льду с другими звездными новичками «Ак Барса» – Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым – в московском «Динамо».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Галиев подтвердил статус кубкового снайпера, отметившись шестью шайбами в 11 матчах Фото: официальный сайт ХК «Динамо» dynamo.ru

В прошлом сезоне Галиев в регулярном чемпионате набирал почти очко за матч – 42 (25+17) в 47 матчах. А главное, форвард подтвердил статус кубкового снайпера, отметившись шестью шайбами в 11 матчах. Интересно, что Станислав показывает стабильно высокие результаты в разных командах и при разных тренерах (Билялетдинов, Квартальнов, Кудашов). Очевидно, что возращение Галиева в Казань – это вариант без видимой зоны риска.

Баланс снайперов: убойное звено должно обеспечивать голы, других задач не должно быть

Галиев – Шипачев – Радулов Петров (Воронков) – Семенов – Кагарлицкий

При подписании Галиева топ-6 «Ак Барса» будет выглядеть сбалансированно по соотношению ролей в звеньях. Особенно это касается первой тройки, которая по своему потенциалу, пожалуй, не уступит исторически идеальному сочетанию Зарипова, Зиновьева и Морозова. Конечно, некоторые хотели бы увидеть динамовский вариант первого звена с Кагарлицким, Галиевым и Шипачевым, но в таком случае во втором звене не будет снайпера в лице того же Кагарлицкого.

Тройка Галиев – Шипачев – Радулов по своему потенциалу, пожалуй, не уступит исторически идеальному сочетанию Зарипова, Зиновьева и Морозова (на фото) Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

В то же время в период работы Квартальнова в Казани в околохоккейной тусовке Татарстана стали модными рассуждения на тему, кто будет отрабатывать в обороне в первом звене. Однако эти разговоры не имеют под собой серьезной почвы. Зарипов – Зиновьев – Морозов, Зарипов – Коварж – Мозякин, Зарипов – Ткачев – Галиев. Кто в этих звеньях в обороне отрабатывал? Между прочим, все эти звенья чемпионские. Убойное звено должно обеспечивать разницу в счете. Других задач у таких троек нет и быть не должно.

Почему возвращение Мифтахова – ошибка

Если по «обмену» Уила на Галиева все предельно ясно, то решение вернуть голкипера Амира Мифтахова из-за океана выглядит первым трансферным промахом «Ак Барса». Напомним, что в мае прошлого года воспитанник казанского хоккея подписал контракт с командой НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Для меня большая честь стать игроком „Тампы“. В восторге от подписания контракта, ждал этого с нетерпением», — говорил Амир и благодарил руководство и тренеров команды за доверие.

Но уже тогда было понятно, что в НХЛ Мифтахов играть не будет и пробиваться в лучшую лигу мира ему предстоит сквозь тернии АХЛ. Впрочем, и там 22-летний голкипер откровенно затерялся. В минувшем сезоне 22-летний хоккеист выступал за «Сиракьюз Кранч» и «Орландо Солар Беарс» — фарм-клубы «молний».

Решение вернуть голкипера Амира Мифтахова из-за океана выглядит первым трансферным промахом «Ак Барса» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

В «Тампе» на 22-летнем Амире поставили крест уже по итогам первого сезона за океаном

И в AHL, и в ECHL Мифтахов не был основным вратарем. И его статистика, мягко говоря, не поражала воображения. 89,1% отраженных бросков и всего 22 матча в АХЛ – совсем не тот результат, на который рассчитывали боссы «Тампы». Не удивительно, что американский клуб собрался расторгнуть контракт с россиянином уже по итогам первого сезона, что происходит с перспективными «проспектами» редко. Зачастую, европейским талантам дают второй шанс, ссылаясь на проблемы с адаптацией на новом континенте. На Амире, говоря откровенно, попросту поставили крест.

Здесь уместно добавить, что на взрослом уровне Мифтахов и в России пока ничего особенного не показал. Да, голкиперу всего 22 года и теоретически он способен прибавить. Но нет никаких гарантий, что это произойдет. А Тимуру Билялову нужен надежный сменщик здесь и сейчас, чтобы в боевой форме подойти к плей-офф. Практика показывает, что Тимуру противопоказано играть более 60% матчей регулярного чемпионата.

Практика показывает, что Тимуру Билялову противопоказано играть более 60% матчей регулярного чемпионата Фото: © «Татар-информ»

«Ак Барсу» нужен второй вратарь уровня Рейдеборна, а не Бобкова

В прошлом сезоне при «втором номере» Бобкове мы этого не увидели, и Тимур сыграл в матчах первого раунда Кубка Гагарина без особого блеска. И напротив, при постоянной ротации с Адамом Рейдеборном в сезоне 2020/2021 Тимур Билялов показал высокий уровень в матчах плей-офф.

Учитывая вышеизложенное, нет никакой уверенности, что Амир Мифтахов прямо сейчас готов к роли, которую исполнял в казанском клубе шведский легионер. Вероятность повторения «истории Бобкова» более чем высока. И вряд ли Пекса или другой молодой вратарь системы «барсов» смогут кардинально изменить ситуацию.

Отсюда простой вывод – на втором голкипере «Ак Барсу» экономить не стоило, и возвращение Мифтахова пока самое спорное решение руководства клуба этим летом. Но пока это нельзя считать фатальной ошибкой. Ведь в случае необходимости другого вратаря можно заявить и по ходу сезона. Но в плей-офф с такой вратарской линией выходить точно не стоит – очень рискованная затея.



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