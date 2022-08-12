«Бомбическая атмосфера и трофеи»: Стас Галиев – о Кубке Гагарина, «Ак Барсе» и «Динамо»

Станислав Галиев – лучший снайпер плей-офф КХЛ 2018-го года, который завершился третьим и пока последним Кубком Гагарина в истории «Ак Барса». Один из самых «горячих» форвардов КХЛ дал первое большое интервью спортивной редакции «Татар-информа» после возвращения в Казань.

Станислав Галиев: «Тяжелые или легкие тренировки – не важно, нужно смириться и выполнять задания, которые есть на сегодняшний день» Фото: ak-bars.ru

С одним из самых главных новичков «Ак Барса» мы встретились в Альметьевске, куда команда Олега Знарка отправилась за новыми впечатлениями и первым контрольным матчем с местным «Нефтяником». Прочитав интервью с Галиевым, вы узнаете:

- Почему Станислав решил вернуться в «Ак Барс» и что его не устраивало в Москве - О первых впечатлениях форварда от нового главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка - Чего не хватало Галиеву в работе с Квартальновым - О целях на новый сезон и трансферной кампании «Ак Барса» - О лидерских качествах Александра Радулова - О причинах провальной серии плей-офф «Динамо» с ЦСКА - Как изменились отношения с друзьями семьи Галиевых в США - Где круче в спорте – в Москве или Казани … и многое другое.

«В плане хоккея что-то не то было в Москве. Есть с чем сравнивать»

Стас, всего год вас не было в «Ак Барсе» и Казани, успели соскучиться?

Конечно, соскучился по всему. По городу, хоккею и по болельщикам «Ак Барса».

Прошлым летом говорилось, что хотите играть в Москве, что там семье удобнее. Быстро передумали?

Там свои ситуации были. В плане быта в Москве хорошо. Там семья, бабушки, дедушки есть у моего сына. Но в плане хоккея что-то не то было в Москве. Есть с чем сравнивать.

За то время пока вас не было в «Ак Барсе», что изменилось в клубе?

Тренерский штаб, в первую очередь. Олег Знарок пришел. И много хороших игроков появилось. Цели одни и те же остались.

«Как тренер видит, так и должно быть. Будут какие-то перестановки, не будут, я не знаю. Самое главное, чтобы они приносили результат» Фото: ak-bars.ru

«Я знал, какой Знарок тренер, что он очень требовательный»

Если не ошибаюсь, со Знарком вы ранее не работали?

Мы виделись, когда он приезжал перед Кубком мира – с ребятами знакомился, смотрел на них. Мы сходили на один ужин с его тренерским штабом по сборной. Но где-то в карьере не пересекались, сейчас в первый раз.

Я наслышан, какой Знарок тренер, что очень требовательный. Считаю, так и должно быть в таком клубе, как «Ак Барс». И с таким подбором игроков. Мы все прекрасно понимаем, что от нас требуется, какие у нас задачи. Тяжелые или легкие тренировки – не важно, нужно смириться и выполнять задания, которые есть на сегодняшний день.

А какие-то отличия у Знарка есть по сравнению, допустим, с Билялетдиновым, Квартальновым?

Сейчас тяжело сказать, пока были только тренировки, еще игр толком не было. Может, даже не сегодня, не завтра я это увижу. Может, когда турнир в Казани пройдет, тогда уже можно будет что-то смотреть и говорить.

Когда последний раз разговаривали на открытой тренировке, вы играли в звене с Петровым и Семеновым. В таком же сочетании наигрываетесь? (интервью состоялось до матча «Нефтяник» – «Ак Барс», - прим. Т-и).

Да. По-моему, никого не меняли с первой тренировки. Все так же, две группы было и три звена на льду, три звена в зале, потом менялись.

«Квартальнов – хороший человек, тренер, у него хорошая тактика. Даже иногда жалко, что с такими командами он так и не выиграл Кубок Гагарина» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Про ротацию Квартальнова был наслышан до его назначения в «Ак Барс». Может, он реально видел в этом что-то нужное»

Вы говорили, что для вас важно, чтобы были постоянные партнеры, не тасовались звенья…

Мне кажется, любому игроку так легче играть, когда ты постоянно с одним партнером. Получается такая «химия», знаешь, где он будет ждать передачу. Понимаешь его сильные и слабые стороны. Так намного легче, а главное – эффективнее взаимодействовать на льду уже в матчах.

При Квартальнове у вас всего это не было. Ваша роль в «Ак Барсе» при этом тренере была одной из причин ухода в «Динамо»?

Я играл в большинстве, но мало. То есть, не мог раскрыться полностью, как показал это в «Динамо». Всегда хочется, конечно, большего, но тяжело… Квартальнов - хороший человек, тренер, у него хорошая тактика. Даже иногда жалко, что с такими командами он так и не выиграл Кубок Гагарина.

А про его ротацию я был наслышан перед его приходом в «Ак Барс». Может быть, он реально видел в этом что-то нужное. Может, тренеры видели, что мы тратим много энергии, выжимали из себя всё, и через пару матчей нужен отдых. Мне тяжело рассуждать, это надо у самого Квартальнова спрашивать. Претензий у меня к нему не было, только некоторые вопросы, почему так, а не иначе.

А у него к вам претензии были?

Я думаю, у каждого тренера к любому игроку есть в какой-то момент претензии. Систематических вопросов, я думаю, ко мне не было. Почему я играл в 3-4-х звеньях? Я не знаю. А в плане критики – я считаю, полезно, когда тебя критикуют.

«Я думаю, все ребята тоже хотят кубок. А то смотришь постоянно матчи в мае, все кубки поднимают» Фото: © «Татар-информ»

«По личной статистике вообще не буду смотреть, хочу Кубок Гагарина выиграть»

Не сожалеете, что сейчас не играет в одном звене с Шипачевым, как в «Динамо»?

Вообще спокойно. Как тренер видит, так и должно быть. Будут какие-то перестановки, не будут, я не знаю. Самое главное, чтобы они приносили результат.

Какую цель для себя на сезон ставите по статистике?

По личной статистике вообще не буду смотреть, хочу Кубок Гагарина выиграть. Я думаю, все ребята тоже хотят кубок. А то смотришь постоянно матчи в мае, все кубки поднимают.

Вы же тоже поднимали. Причем были лучшим снайпером плей-офф – 2018. В чем секрет той команды?

Главное, наверное, дисциплина и коллектив у нас был классный. Мы могли в обороне играть, мы знали, что не пропустим. Могли один гол забить и знать, что победим. Помните ведь, как в последнем матче с ЦСКА было (1:0 в чемпионском матче 2018-го года, – прим. Т-и).

Да, а когда вы выиграли, начались разговоры, что ЦСКА устал на Олимпийских играх. И чем-то они еще отравились…

Да, а потом нас всех из сборной убрали. И сказали, что мы очень устали в финале (смеется).

«В плане дедовщины – нет. Эти времена уже прошли. Также молодой игрок может пошутить над ним. Возраста и имен у нас нет» Фото: ak-bars.ru

«Радулов лидер? По крайней мере, Радулова всегда слышно и его смех»

По трансферной кампании все говорят, что «Ак Барс» сейчас главный фаворит Кубка Гагарина. Поддерживаете такую трактовку?

По лету тяжело судить, но по именам у нас очень хорошая команда, даже остался костяк от чемпионского сезона 2018-го года. Вася Токранов вернулся опять же. Атмосфера в раздевалке бомбическая вообще, все друг друга подкалывают. Без атмосферы команды не могут выигрывать, а сейчас в «Ак Барсе» всё есть. Очень хочется Кубок Гагарина. Я думаю, не только мы заждались, но и весь Татарстан.

В «Ак Барс» пришел Радулов, он по духу лидер, показал это в «Салавате Юлаеве», ЦСКА. Сейчас он также на первом плане?

По крайней мере, Радулова всегда слышно и его смех. Но в плане дедовщины – нет. Эти времена уже прошли. Также молодой игрок может пошутить над ним. Возраста и имен у нас нет.

«В «Динамо» у нас тоже была хорошая команда. Просто акцент сделали на молодежь, а я не считаю себя молодым – 30 лет уже» Фото: dynamo.ru

«Почему ушел из «Динамо»? Люблю играть, где есть шанс выиграть трофеи»

Почему вы решили уйти из «Динамо»? Вам же предлагали остаться там. Быть лидером, «дядькой».

Во-первых, «Ак Барс» проявлял сильный интерес. Пять лет назад я знал, что эта команда претендует на кубки. Люблю играть там, где есть шанс выигрывать трофеи, есть страсть. В «Динамо» у нас тоже была хорошая команда. Просто акцент сделали на молодежь, а я не считаю себя молодым – 30 лет уже.

В прошлом сезоне у «Динамо» был сильный состав. Почему всухую проиграли серию плей-офф?

В четвёртой игре, мы вели 3:0, могли сократить отрыв в серии. Может, потом где-то повезло бы нам. Не знаю, что стало. Прямо расклеились, тяжело морально, когда одна за другой залетают шайбы.

КХЛ заключила титульный контракт с букмекерами. Как и «Ак Барс». Как к этому относитесь? Мы все знаем, что на хоккей ходят дети, несовершеннолетние.

Значит, такая политика. Я спокойно к этому отношусь, у каждого все равно должна быть своя голова на плечах.

И у детей?

Они же не понимают этого пока что. В таком случае вопрос к родителям. Для меня это не такая уж проблема, есть вещи хуже.

Например?

Как раньше, беда с алкоголем была. Сейчас то же самое, мне кажется. Поэтому нужно вести ребенка в спорт – там тренируется дисциплина. А то сейчас процентов 70 детей в компьютерах сидят.

«Отношения в спорте нормальные, у нас свой личный и особенный хоккейный мир» Фото: © Michael Miller, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Я никогда не говорил, что чувствую себя американцем»

Вы долго прожили в США, вернулись в Россию не так давно. Не чувствуете себя отчасти американцем?

Этот сезон будет уже шестым для меня в КХЛ. Я никогда не говорил, что чувствую себя американцем. И акцента точно у меня не было. Наверное, в хоккейном плане я мог такое сказать, всё же стиль немножко другой.

В США осталось что-то, по чему вы скучаете?

Друзья только остались хорошие, с которыми поддерживаю отношения. Иногда планируем на лето пересечься. Далеко лететь, но всегда на телефонах, семьями общаемся. У супруги там тоже остались друзья.

Не изменились отношения с ними из-за ситуации на Украине?

У меня нет. А как у них – надо не у меня спрашивать. С тем же Эриком О’Деллом играл в «Динамо», с ним отношения не изменились. Да, потом он уехал из России, но я понимал, почему. У него там семья, дети. Отношения в спорте нормальные, у нас свой личный и особенный хоккейный мир.

«Без атмосферы команды не могут выигрывать, а сейчас в «Ак Барсе» всё есть» Фото: © «Татар-информ»

«Российский футбол? Я не смотрю. Не трачу на это время»

Какие виды спорта, кроме хоккея интересуют?

Футбол, гольф, волейбол – все игровые виды спорта. Российский футбол? Я не смотрю. Не трачу на это время. Больше люблю еврокубки смотреть, Лигу чемпионов, чемпионаты мира и Европы.

А чем вас наш футбол не устраивает?

Я в последний раз ходил на футбол, когда второй год в Казани играл. Матч был «Локомотива» с кем-то. Я уйти хотел, скучно было. Пусть они не обижаются, мне комфортнее по телевизору смотреть.

При этом они зарабатывают больше, чем российские хоккеисты...

Но это же не мы решаем. Есть Федерация футбола, Федерация хоккея. Вопросы не ко мне.

А в США на матчи НБА ходили?

Я не фанат баскетбола. Я люблю просто играть, НБА даже не смотрел. Ходил пару раз, нас приглашали, русских ребят. Понравилось, потому что там шоу классное перед играми. Атмосфера, файер-шоу, представление игроков – такие нюансы.

«Конечно, соскучился по всему. По городу, хоккею и по болельщикам «Ак Барса»» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне Казань нравится. Для меня это столица спорта»

Семью уже привезли в Казань?

Нет, в Москве пока. Пока сборы, в конце августа приедут с ребенком.

С женой познакомились в России?

Я с супругой с 16 лет знаком. Она окончила университет и приехала ко мне в США. Четыре года прожила со мной. Я-то 10 лет там был. Куда бы я не поехал, она всегда поддерживает меня. Она тоже хотела вернуться в Россию – у нее в Москве тоже все родственники, все близкие.

Сына к спорту уже приобщаете?

Еще нет, он только в садик пойдёт. Но буду, наверное.

В мыслях хоккей?

Конечно, отдам, попробую, а заставлять не стану. Попробуем несколько видов спорта. Тот же теннис не видел еще, футбол, хотя мяч уже пинает. Причем с ним он бегает больше, чем с клюшкой.

Москва и Казань. Есть ли плюсы в столице Татарстана?

Мне Казань нравится. Для меня это столица спорта. Есть любые виды, любые академии, любые школы – для ребенка это класс. Тихий, спокойный город, красивый, на реке. В Москве ты должен планировать одно дело в день, пока доедешь куда-то. А в Казани полегче, плюс родители могут прилететь за час.