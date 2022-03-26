Пан или пропал для Валиуллина: за кого сразится «Ак Барс» на рынке свободных агентов КХЛ

Летнее трансферное окно в КХЛ обещает массу интриг. Контракты хоккеистов истекают 30 апреля. Но это де-юре, а де-факто переходы происходят прямо сейчас – за кулисами. Спортивная редакция «Татар-информа» сделала обзор самых лакомых кусочков для «Ак Барса» на рынке свободных агентов КХЛ.

Для Марата Валиуллина летнее трансферное окно станет первым на посту генменеджера «Ак Барса»

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Момент истины для Валиуллина на посту генменеджера «барсов»

Мхатовская пауза с назначением нового главного тренера «Ак Барса» затянулась. Пока официальной ясности нет даже по судьбе Дмитрия Квартальнова в казанской команде, хотя де-факто уже известно, что контракт со специалистом продлевать на данный момент не планируют.

В любом случае первые трансферные слухи по КХЛ поползли уже по итогам первого раунда, и у «Ак Барса» попросту нет времени на раскачку, ведь на рынок свободных агентов выходят по-настоящему лакомые кусочки. И никто в лиге не будет ждать, пока в Казани решат тренерский вопрос.

Ситуация важна еще и тем, что для Марата Валиуллина летнее трансферное окно станет первым на посту генменеджера «Ак Барса». Команду, которая провалилась этой весной, по сути, собирал Рафик Якубов. И сейчас для Валиуллина момент истины – шанс показать, чего он стоит как самостоятельный конструктор состава команды уровня «Ак Барса».

Казанский клуб пока еще является самым титулованным в КХЛ, а значит, обязан включаться в борьбу за самые вкусные лоты на рынке свободных агентов Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Казанский клуб пока еще является самым титулованным в КХЛ, а значит, обязан включаться в борьбу за самые вкусные лоты на рынке свободных агентов. 30 апреля на нем появится масса интересных исполнителей с российским паспортом, что особенно важно в условиях неясных правил игры с подписанием и вообще участием легионеров в КХЛ. Спортивная редакция «Татар-информа» выделяет самые интересные персоналии для «Ак Барса» в нынешних условиях.

Понятно, что официально контракты этих хоккеистов завершатся лишь 30 апреля, а некоторые из них и вовсе продолжают свои выступления в плей-офф. Но серьезные клубы это никогда не останавливало. Достаточно вспомнить истории с уходом Стефана Да Косты, Станислава Галиева и того же Альберта Яруллина из «Ак Барса». С агентами этих игроков предварительные переговоры велись еще по ходу матчей плей-офф с участием хоккеистов. Понятно, что казанскому менеджменту также не стоит миндальничать, если есть желание не упустить самые интересные варианты на рынке свободных агентов.

Кандидат на роль бэкапа для Билялова

Как мы писали ранее, голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов заслуживает оставаться первым номером казанского клуба и в следующем сезоне. А его сменщик Бобков в этом сезоне не доказал своей полезности, особенно на фоне 40-миллионного годового контракта.

Александр Шарыченков уже играл за «Ак Барс» в команде Билялетдинова, но не сумел закрепиться в Казани Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

На рынке свободных агентов среди вратарей, на наш взгляд, выделяется голкипер «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков. Всю «регулярку» он был в тени финна Метсолы, но в плей-офф вышел на передний план и демонстрирует хороший хоккей. Напомним, что этот вратарь уже играл за «Ак Барс» в команде еще Билялетдинова, но не сумел закрепиться в Казани. Очевидно, что Шарыченков набрался опыта (ему сейчас 30 лет), и он был бы хорошим вариантом на место запасного вратаря в нынешнем «Ак Барсе». Также на рынок мог выйти 34-летний голкипер «Нефтехимика» Александр Судницын, но буквально на днях «волки» объявили о продлении контракта.

Вернуть Емелина, Яковлева в Татарстан и битва за Хафизуллина

Егор Яковлев родился в Магнитогорске, но является воспитанником казанского хоккея. Причем он успел поиграть как в «Ак Барсе», так и в альметьевском «Нефтянике». Сейчас он незаменимая деталь магнитогорского «Металлурга» и сборной России. Очевидно, «Ак Барс» может и должен вмешаться в борьбу за контракт игрока. Тем более защитник, что называется, в золотом, пиковом возрасте. Ему 30 лет. В текущем плей-офф у него 7 очков по системе «гол + пас» в девяти матчах.

Егор Яковлев сейчас незаменимая деталь магнитогорского «Металлурга» и сборной России Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Нынешний плей-офф также показывает, что 35-летний защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин по-прежнему в огне. На стороне этого игрока бесценный опыт в НХЛ – он был основным защитником «Монреаля» на протяжении шести лет. К тому же для Емелина «Ак Барс» не чужой клуб. Хоккеист провел в Казани четыре года и именно в команде Билялетдинова стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Контракт Емелина с «ястребами» завершается 30 апреля. Надо полагать, что звездный защитник не в восторге от идеи на закате карьеры променять комфортную Балашиху (считай Москву) на загадочный для него Омск.

Также на рынок свободных агентов выходит 33-летний защитник Динар Хафизуллин. Этот хоккеист родился в Казани, но в «Ак Барсе» почти не играл. Практически каждое трансферное окно после переезда игрока в Санкт-Петербург слухи отправляли игрока в Казань. Сейчас он проводит довольно сильный плей-офф в уфимском «Салавате Юлаеве», и «Ак Барс» вполне может побороться за опытного воспитанника.

Целая россыпь сильных форвардов с «правильным паспортом»

Среди форвардов на рынок свободных агентов высыпала целая олимпийская сборная России в миниатюре, сдобренная яркими форвардами, которые в команду Жамнова на Олимпиаду в Пекине не попали. В этом списке выделяются Слепышев, Гусев, Сошников, Кадейкин и Бурдасов.

Вполне можно нацеливаться на «ястребов» Сошникова с Прохоркиным Фото: официальный сайт ХК «Авангард» hawk.ru

Пожалуй, только СКА в случае с Гусевым и Бурдасовым имеет некое неофициальное «право первой ночи» при обновлении контракта. Также тяжело будет претендовать на игроков ЦСКА, если армейцы захотят продлить контракт со Слепышевым.

Зато вполне можно нацеливаться на «ястребов» Сошникова с Прохоркиным. Как и в случае с Емелиным, форвардов может не привлекать идея переезда «Авангарда» в Омск. Да и Боб Хартли, поговаривают, покинет «Авангард» по окончании сезона.

Жафяров перерос Нижний Новгород и перейдет в топ-клуб

Среди форвардов на рынке свободных агентов КХЛ особняком стоит 28-летний Дамир Жафяров, который по своему потенциалу давно перерос нижегородское «Торпедо». Его 45 очков по системе «гол + пас» в 47 матчах регулярного чемпионата выглядят очень привлекательно для любого клуба КХЛ. Риск заключается лишь в том, что никто не знает, как сыграет Жафяров в топ-клубе.

Дамир Жафяров по своему потенциалу давно перерос нижегородское «Торпедо» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Как видим, для менеджмента «Ак Барса» наступил момент истины. Теперь уже никак нельзя сослаться на пустоту рынка. Но она (пустота) может возникнуть, если затянуть трансферную работу. Игроки, которых мы назвали, быстро найдут себе новые клубы. Времени на раскачку не будет.

При этом можно с большой долей уверенности сказать, что вышеназванные исполнители устроят любого тренера, кто бы ни работал с «Ак Барсом» в новом сезоне. Остается сказать, что на рынок свободных агентов выходят многие. Мы же рассмотрели лишь тех, кто, на наш взгляд, мог бы усилить «Ак Барс».