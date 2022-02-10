Переговоры Путина и Токаева продлились более трех с половиной часов

В Москве завершились переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта. Они продлились более трех с половиной часов, сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов международной повестки, дальнейшего развития двусторонних отношений. Особое место заняло обсуждение митингов, проведших в Казахстане в январе текущего года. Президент РФ, в частности отметил, что Казахстану придется приложить немало усилий, чтоб ликвидировать последствия прошедших беспорядков в ходе вторжения международных банд.

На переговорах Путин подчеркнул, что руководство самого Казахстана сыграло главную роль в стабилизации ситуации.

Токаев в свою очередь сообщил, что по итогам встречи будут подписаны важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства России и Казахстана.

Продолжая тему сотрудничества, Путин выразил уверенность, что взаимодействие двух стран будет расширяться и далее. Он также отметил, что Россия и Казахстан являются ключевыми экономическими партнерами. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот достиг 25,6 миллиарда долларов, наблюдается его устойчивый рост.