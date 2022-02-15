Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России

Сотрудничество с Германией играет важную роль для России, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рад с вами познакомиться, принять вас в Москве (Шольц впервые посетил Россию в должности канцлера Германии – прим. Т-и). Сразу отмечу, что федеративная республика является нашим приоритетным партнером вообще и в Европе в частности», – сказал российский лидер.

Он также выделил особую роль энергетики во взаимодействии двух стран.

«Мы в последнее время плотно занимались диверсификацией наших отношений, они действительно развиваются по разным направлениям, но, конечно, традиционно естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений», – подчеркнул Путин, добавив, что РФ является надежным поставщиком и обеспечивает Европу газом стабильно и без перебоев.

Ранее Шольц возложил цветочный венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.