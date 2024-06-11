Перед Играми БРИКС в центре Казани создали новое граффити

В центре столице Татарстана, на трансформаторной подстанции за Казанским цирком, в преддверии Игр БРИКС появилось новое граффити. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Уличный художник изобразил леопарда Бриксика, который является талисманом состязаний. На это он потратил 10 литров фасадной краски и 20 баллончиков аэрозоли.

«На то, чтобы нанести рисунок с четырех сторон, художнику понадобилось 30 часов», — уточнили в районной администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что остановки на дороге к аэропорту Казани украсили изображением талисмана Игр БРИКС.

Видео: t.me/avp_kazan/.