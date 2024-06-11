«Миллиард.Татар» выпустил к Играм БРИКС стикеры с татарским леопардом

Фото: milliard.tatar

В честь Игр БРИКС, которые завтра, 12 июня, стартуют в Казани, редакция издания «Миллиард.Татар» выпустила стикерпак для мессенджера Telegram с татарским леопардом «Каплан Батыр».

По словам авторов идеи, это «двоюродный брат» появившегося ранее персонажа — снежного «Хан Барыса», который «приехал погостить к нему вместе с другими спортсменами».

«Каплан Батыр», уточнили в редакции портала, «осмотрит Казань, попьет чай с чак-чаком, покатается на лошадях, поборется на поясах и даже заговорит на татарском».

Чтобы скачать стикеры, достаточно перейти по ссылке и нажать «Добавить стикеры», после чего «Батыра» можно будет использовать в своих переписках.

«Миллиард.Татар» создал и другие, не менее красочные наборы стикеров: с упомянутым выше снежным барсом, с фигуристкой Алиной Загитовой, с 24 знаменитыми татарами и с другими героями. Подробнее об этих стикерпаках можно узнать на сайте издания.

В Спортивных играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, примут участие 93 страны. Будет разыграно 387 комплектов медалей в 27 спортивных дисциплинах.