Названы улицы Казани, которые украсят новыми граффити к саммиту БРИКС

Фото: "Татар-Информ"

В Казани к саммиту БРИКС украсят новыми граффити 5 «точек» города. О конкретных локациях «Татар-информу» рассказали в пресс-службе мэрии столицы РТ.

«По данным администрации Вахитовского и Приволжского районов, новые граффити появятся на территориях: Парк Горького, ул. Университетская, ул. Пушкина — лестница к общежитию КФУ, подпорная стенка на К. Наджми (школа Солнце), лестница по ул. Тихомирного», —рассказали редакции.

При этом в мэрии уточнили, что все эскизы пока в процессе разработки.

Напомним, саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября 2024 года. К данному мероприятию в Казани благоустроят 26 транспортных маршрутов на 6,5 млрд рублей, установят новую въездную стелу со стороны аэропорта и многое другое. Все подробности — в материале «Татар-информа».

Также с 12 по 23 июня город примет Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС». Соревнования пройдут в преддверии октябрьского саммита.