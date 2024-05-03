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Названы улицы Казани, которые украсят новыми граффити к саммиту БРИКС
В Казани к саммиту БРИКС украсят новыми граффити 5 «точек» города. О конкретных локациях «Татар-информу» рассказали в пресс-службе мэрии столицы РТ.
«По данным администрации Вахитовского и Приволжского районов, новые граффити появятся на территориях: Парк Горького, ул. Университетская, ул. Пушкина — лестница к общежитию КФУ, подпорная стенка на К. Наджми (школа Солнце), лестница по ул. Тихомирного», —рассказали редакции.
При этом в мэрии уточнили, что все эскизы пока в процессе разработки.
Напомним, саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября 2024 года. К данному мероприятию в Казани благоустроят 26 транспортных маршрутов на 6,5 млрд рублей, установят новую въездную стелу со стороны аэропорта и многое другое. Все подробности — в материале «Татар-информа».
Также с 12 по 23 июня город примет Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС». Соревнования пройдут в преддверии октябрьского саммита.
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