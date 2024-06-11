Остановки на дороге к аэропорту Казани украсили изображением талисмана Игр БРИКС

Перед Играми стран БРИКС дорожники обновили дизайн остановочных павильонов на подъездной дороге к аэропорту Казани. Их украшает изображение леопарда Бриксика — талисмана этих спортивных состязаний, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Оформление остановочных павильонов, расположенных вдоль дороги, ведущей к аэропорту, обновляется регулярно. В 2019 году дизайн содержал логотип Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам „Ворлдскиллс”, в 2018-м — чемпионата мира по футболу FIFA , а в 2017-м — Кубка конфедераций FIFA 2017», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, дорожники обновили художественно-ландшафтное оформление на двух развязках трассы Казань — Оренбург в направлении от аэропорта к Казани. Здесь использованы элементы татарского орнамента.

Игры стран БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня.