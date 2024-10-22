Перебои в работе мобильного интернета в Казани вызваны мерами безопасности

Фото: © Алексей Филиппов, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Перебои в работе мобильного интернета в столице Татарстана связаны с обеспечением безопасности во время саммита БРИКС.

При этом возможность дозвониться до экстренных служб («112» и других) с мобильных телефонов сохраняется, уточнил в разговоре с «Татар-информом» источник в телекоммуникационной сфере.

«В связи с проведением саммита БРИКС в г. Казани усилены меры по обеспечению безопасности, в связи с этим возможны временные локальные перебои работы мобильного интернета», — сказано в сообщении источника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

У Президента России Владимира Путина запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.